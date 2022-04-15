В городском Центре обращения с животными содержатся кошки и собаки, которых можно забрать в семью.

Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», вчера для 27 собак породы померанский шпиц, которых забрали из питомника, через час нашли хозяев. Однако в приюте содержатся еще 100 кошек и 400 собак, которых харьковчане могут забрать в семью.Также в КП «Центр обращения с животными» сообщили, что предприятие постоянно должно закупать корма, медикаменты и топливо для автомобилей.С тем, как помочь центру и сделать денежный перевод, можно ознакомиться по ссылке: https://animals.kharkov.ua/ru/system/dopomoga-prytulku-dlya-tvaryn Номер карты для перечисления денег по Украине в гривне: 5168 7450 2173 6605. Получатель – Юлия Цыбулька.Назначение платежа – помощь приюту. «PayPal»: ursula.rada@gmail.com.