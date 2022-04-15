За минувшие сутки харьковские спасатели совершили 27 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Такую оперативную информацию по состоянию на 7:30 15 апреля сообщили в городском совете со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.Горели жилые многоэтажки, частные дома, гаражи и автомобили, складские здания и объекты в Немышлянском, Московском, Киевском, Слободском и Индустриальном районах, а также Богодуховском и Харьковском районах области.В частности, 9 пожаров произошло в Киевском районе. В 1:30 случилось возгорание на площади около 300 кв. м в частном жилом доме в Киевском районе. Для ликвидации ЧС было задействовано три единицы техники и 20 человек личного состава службы.Кроме того, в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС 83 раза привлекались для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.Всего за сутки спасатели совершили 43 оперативных выезда, 2 из которых – на разбор завалов, восемь – на помощь населению, а 33 – на ликвидацию пожаров (27 – вызванными обстрелами, 1 – из-за неосторожного обращения с огнем и поджогом в экосистемах, 5 раз - по другим причинам, не связанным с войной, в частном секторе и на других объектах).