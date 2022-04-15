Вадим Кудиков работал помощником экс-главы облсовета Артура Товмасяна и является депутатом Липецкой ОТГ от партии “Слуга народа”.Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, экс-помощник депутата облсовета Артура Товмасяна и депутат от партии "Слуга Народа" Вадим Кудиков стал главой коллаборантов под Харьковом. Он возглавил оккупационную администрацию в Липцах.
Согласно материалам журналистов, еще в середине марта, на одном из главных пропагандистских ресурсов российских оккупантов Anna-news, вышел сюжет о том, что новая администрация Липцев якобы помогает возобновить газоснабжение в селе, в исчезновении которого пропагандисты из России обвинили украинскую армию. Главой администрации села пропагандисты в сюжете указали Вадима Кудикова.
Жители Липцев, уже выехавшие на контролируемую Украиной территорию, подтверждают, что именно Вадим Кудиков теперь глава села и представитель российских оккупантов. За это, согласно подписанному Президентом Закону о коллаборационизме, Кудикову грозит до 15 лет лишение свободы.
В ХАЦ отмечают, что Вадим Кудиков – на июнь 2021 года – помощник-консультант Артура Товмасяна, экс-председателя Харьковского областного совета и депутата этого совета. Напомним, что Артур Товмасян является подозреваемым по делу о вымогательстве 1 млн. грн. взятки. Из-за этого депутаты отправили Товмасяна в отставку. По неофициальной информации Вадима Кудикова и Артура Товмасяна объединяют не только рабочие, но и дружеские отношения.
Кроме того, за 2-3 дня до начала войны, Вадим Кудиков продолжал на своей странице в Facebook освещать различные публичные мероприятия в Липецкой территориальной громаде, большинство из которых посещал вместе с Артуром Товмасяном. Это были встречи с жителями Липцев, поздравления трудовых коллективов учебных заведений, здравоохранения.
В антикоррупционном центре также рассказали, Вадим Кудиков возглавлял сельскохозяйственные предприятия на территории громады и неоднократно обвинялся в рейдерском захвате имущества. А Юрий Кудиков, отец Вадима, даже некоторое время находился в розыске. Кроме того, в 2020 году жители села Глубокое активно выступали против назначения Юрия Кудикова сельским старостой
В декларации за 2019 год Вадим Кудиков указал, что у его семьи не было никаких доходов за год и никаких сбережений и денежных активов.
В 2020 году Вадим Кудиков вместе с супругой работали в отделе образования Харьковской райгосадминистрации, когда РГА возглавлял Товмасян. На двоих Кудиковы за 2020 год заработали 155,76 тыс. грн. Никаких сбережений у семьи нет. Однако, это не помешало Вадиму Кудикову в октябре 2020 года приобрести Jeep Patriot 2012 года выпуска.
Несмотря на это, в июле прошлого года Верховная Рада Украины наградила сегодняшнего коллаборациониста Юрия Кудикова грамотой за заслуги перед украинским народом.
По информации ХАЦ, с самого начала оккупации Липцев семья Кудиковых перешла на сторону врага. По имеющейся информации, Юрий Кудиков начал раздавать российские паспорта в Липецкой территориальной общине, а его сын Вадим стал «главой администрации» села Липцы.