В результате вражеских обстрелов Харькова значительно разрушаются кладбища и Мемориалы.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из 20 объектов КП «Ритуал» были изувечены 9 кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма в Лесопарке.«Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения», - отметили в департаменте.Напомним, что Мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове открыли 17 июня 2000 года. На кладбище перезахоронены останки 4 302 военнопленных поляков, из них 493 офицера - жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2 746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.