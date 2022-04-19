Войска России опрокидывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы в Харьковскую область.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию об оперативной обстановке на фронте. В частности, по состоянию на утро 19 апреля, в Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.Кроме того, на Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК «Тор» в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.