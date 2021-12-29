Коммунальщики проводят ремонт на трубопроводе по улице Каразина, 4.29 декабря с 9:00 до 15:00 будет прекращена поставка тепла и горячей воды в жилые дома, ограниченных улицами Ярослава Мудрого, Сумской, Мироносицкой, Веснина, Маяковского, Каразина. Об этом сообщили в пресс-службе ХТС.
"В связи с кратковременным потеплением и необходимостью проведения ремонтных работ по ул. Каразина 4 - устранение дефекта на трубопроводе, подающем теплоноситель, диаметром 273 мм будет прекращена поставка тепла и горячей воды в 43 жилых дома", - отметили в КП.
Напомним, более 50 жилых домов остались без тепла.