Сейчас полиция устанавливает лиц причастных к совершению преступления.Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Напомним, сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46. Установлено, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.
В результате происшествия никто не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается.