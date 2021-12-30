Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Пожар произошел 29 декабря около 11:00 в поселке Коротич. К месту происшествия были направлены два отделения спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

По прибытию спасателей на место было установлено, что горит крыша жилого дома и домашние вещи на общей площади 100 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, в Харькове горел 16-этажный дом.

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