Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.Пожар произошел 29 декабря около 11:00 в поселке Коротич. К месту происшествия были направлены два отделения спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию спасателей на место было установлено, что горит крыша жилого дома и домашние вещи на общей площади 100 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, в Харькове горел 16-этажный дом.