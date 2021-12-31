«Уж сколько их упало в эту бездну»... Цветаева писала о вечном. И мы о вечном. Вечном салате оливье. Сколько тазиков оливье упало в новогоднюю бездну человеческих желудков – страшно подумать. И сколько еще упадет! Потому что каждый год 31 декабря... почему-то дико хочется оливье. И в этом нет ничего предосудительного. Стоит изменить пару ингредиентов – и двухсотлетний салат засверкает по-новому.

В оригинальном блюде знаменитого француза присутствовали отварные раки, рябчики, телячий язык, паюсная икра, свежий салат, пикули (смесь маринованных мелких овощей), соя кабуль (это не бобовая культура, как можно было бы подумать, а острый соус), свежие огурцы, каперсы (маринованные бутоны одноименного растения), яйца вкрутую, соус «Провансаль», который готовился из желтков, французского уксуса и прованского (то бишь оливкового) масла. Как видим, до наших дней в салате дожили только яйца, ну и в некоторых случаях свежие огурцы. В остальном же первоначальные ингредиенты на протяжении двух столетий заменялись чем-то более простым и понятным, пока не превратились в привычный советский мясной салат.Сегодня при желании можно добыть и каперсы, и пикули, и даже рябчиков, чтобы приготовить то самое оливье, которое подавали в ресторанах в XIX веке. А можно на этой основе изобрести свое блюдо, которое будет не хуже ресторанного.Попробуйте приготовить, например, оливье – с красной рыбой, креветками, перепелиными яйцами, свежими огурцами, зеленым горошком (но не консервированным, а замороженным и затем отваренным), отварной картошкой (куда же без нее) и оливковым майонезом. При подаче блюдо можно украсить красной икрой. Или добавьте в классический салат вместо привычной колбасы либо мяса морепродукты, а в дополнение к картошке – авокадо. Получится очень интересное блюдо со знакомыми нотками. А еще можно попробовать оливье с курицей и яблоками.Словом, вариантов множество – экспериментируйте, фантазируйте и радуйтесь Новому году!