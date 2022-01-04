Пострадавших нет, причина возникновения пожара устанавливается.3 января в 13:39 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на площади Стадионной в Купянске. Возгорание возникло на кухне в квартире на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию на место спасателей установлено, что на лестничной клетке образовалось плотное задымление. Из-за этого была угроза жизни и здоровью жителям всего подъезда. Бойцы ГСЧС сразу вывели на свежий воздух 5 человек.
Общая площадь горения составляла около 12 квадратных метров. Для тушения спасатели применили один пожарный ствол.
Через час пожар ликвидировали.
Напомним, за неделю в Харьковской области во время пожаров погибли пять человек.