Пострадавших нет, причина возникновения пожара устанавливается.

3 января в 13:39 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на площади Стадионной в Купянске. Возгорание возникло на кухне в квартире на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

По прибытию на место спасателей установлено, что на лестничной клетке образовалось плотное задымление. Из-за этого была угроза жизни и здоровью жителям всего подъезда. Бойцы ГСЧС сразу вывели на свежий воздух 5 человек.

Общая площадь горения составляла около 12 квадратных метров. Для тушения спасатели применили один пожарный ствол.

Через час пожар ликвидировали.

Напомним, за неделю в Харьковской области во время пожаров погибли пять человек.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Не транспорт, а аттракцион»: в Харькове слетели с рельсов сразу два трамвая (фото)

События