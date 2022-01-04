По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Пожар произошел в обед 3 января на улице Москалевской, 6 в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На момент прибытия на место спасателей установлено, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи и мусор на площади 10 квадратных метров. Недалеко от входной двери находилось тело погибшего мужчины на вид в возрасте около 50 лет. Его личность устанавливается.
Напомним, во Харьковской области во время пожара спасли пятерых людей.