В Харькове возле железнодорожной станции на пешеходном переходе автобус сбил женщину.Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков, 5 января в 10:00 на Московском проспекте возле железнодорожной станции "Лосево" 55-летний водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением "Харьков - Мариуполь" сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 50-летняя харьковчанка скончалась на месте происшествия.
По факту трагедии следователи задержали водителя и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.