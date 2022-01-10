Причина возникновения пожара устанавливается.Пожар произошел вечером 9 января в пятиэтажном жилом доме на улице Гвардейцев Широнинцев, 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На момент прибытия пожарных на 5-м этаже горела комната квартиры и часть коридора на площади 15 квадратных метров, а также балкон на площади 3 квадратных метра. На лестничной клетке спасатели обнаружили двух мужчин 1965 и 1972 годов рождения. Их вынесли из опасной задымленной зоны на свежий воздух.
В 22:25 пожар полностью локализовали.
Напомним, в пожаре под Харьковом погиб 89-летний пенсионер.