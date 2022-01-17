Ходить по улицам в гололед страшно, но куда деваться? Нужно! Никто вместо меня не сбегает за хлебушком. Сто раз читала, как уберечься от травм на скользкой дороге, но повторите для меня в сто первый – не помешает. Людмила Д.

Во время гололеда на ровном месте можно получить травму, несовместимую с жизнью, предупреждает врач ортопед-травматолог Игорь Змысля. Поэтому обратите внимание на зимнюю обувь. Она должна быть нескользкой, устойчивой – лучше с резиновой или рельефной подошвой. Откажитесь от высоких каблуков!Для скользкой подошвы есть специальные насадки – ледоходы. Существует и народный лайфхак – обычный пластырь. Его можно наклеить на подошву крест-накрест или лесенкой. Это даст временный эффект.– Во время ходьбы скользкой поверхностью не следует высоко поднимать ноги, – советует травматолог. – Двигайтесь как лыжник – небольшими плавающими шагами, наступая на всю подошву. Обходите неровные места. По льду старайтесь идти так, чтобы длина шага равнялась длине вашей стопы. И не держите руки в карманах. У вас не хватит времени, чтобы инстинктивно вынуть их во время падения.Пожилым людям врач советует брать с собой палку с резиновым наконечником. Выходя из маршрутки или троллейбуса, держитесь за перила. Также не стоит догонять тронувшийся с места транспорт – есть риск поскользнуться и оказаться под колесами.– Особенно опасно гулять по ледяным дорожкам нетрезвым гражданам, – предупреждает Игорь Змысля. – Травмы в состоянии алкогольного опьянения особенно опасны. Ведь алкоголь снижает чувствительность к боли, многие не сразу обращаются за помощью. Так можно потерять драгоценное для спасения время.