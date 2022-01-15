Накануне вечером, из-за сильного порыва ветра, в Харькове порвался украинский флаг.Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков, сильные порывы ветра стали причиной целого ряда чрезвычайных происшествий на территории города и области. В частности, упавшие ветки деревьев заблокировали часть дорог, а также стали причиной обрыва линий электропередач и контактных линий городского электротранспорта. Кроме того, из-за ветра порвался флаг на харьковском флагштоке, который является самым высоким в стране.
По информации городского телеграм-канала ВЕХА, на данный момент власти сняли поврежденный флаг и повесили новый. Также в Службе по чрезвычайным ситуациям отчитались о ликвидации последствий непогоды.