Дайджест главных новостей Харькова и Харьковской области за неделю.В Харькове на месте пожара обнаружен труп неизвестного мужчины
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В Харькове обвалилась стена офисного здания
В прокуратуре Харькова отреагировали на обвал части офисного здания в центре города
Под Харьковом под лед провалился бык: животному вызывали спасателей
Бык провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться из ледяной ловушки.
Харьковщина отстает от других областей по уровню оплаты труда
Харьковская область занимает 14-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Украины. Зарплата на Харьковщине более чем на 13% меньше среднего уровня по Украине.
В Харьковской области произошло смертельное ДТП со скорой помощи
Полиция открыла уголовное производство по факту смертельной аварии на Харьковщине.
Школьники в Харькове смогут зарегистрироваться на пробное ВНО
Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) стартовала 5 января в Украине.
Обещал освободить от ответственности за кражу: в Харькове поймали на взятке полицейского
За 5 тысяч долларов капитан полиции обещал освободить подозреваемого в ограблении от ответственности.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жительницы Песочина
В Харьковской области полицейские задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве своей сожительницы.
В Харькове водитель рассыпал тушки курицы по трассе
Сообщается, что водитель не сразу заметил выпадающий из автомобиля товар, из-за чего мясо рассыпалось на десятки метров.
Харьковские таможенники остановили женщину, которая вывозила старинные нотные издания
Россиянка пыталась вывезти нотные произведения печати, которым больше 100 лет, без разрешительных документов.
Возле одного из жилых высоток Харькова нашли мертвого младенца в пакете
Вечером на улице Есенина возле подъезда был найден пакет, в котором находился мертвый новорожденный младенец.
В Харьковской области мужчина чуть не зарезал дочь своей сожительницы
Полиция задержала жителя Харьковщины, который во время ссоры едва не убил 22-летнюю девушку.
В Харькове произошел пожар в студенческом общежитии университета Каразина
Пожар произошел в общежитие №7 ХНУ имени В. Н. Каразина на улице Алчевских.
В Харькове полицейские задержали мужчину за убийство соседки
По информации следствия, задержанный убил свою знакомую, а тело хранил на балконе.