Дайджест главных новостей Харькова и Харьковской области за неделю.

В Харькове на месте пожара обнаружен труп неизвестного мужчины

Обещал освободить от ответственности за кражу: в Харькове поймали на взятке полицейского



В Харькове полицейские задержали мужчину за убийство соседки

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